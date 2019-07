"È gay con un compagno": le dimissioni choc

" Fuma circa 15 sigarette al dì, beve saltuariamente alcolici. Nega allergie. Omosessuale, compagno stabile ". Così un paziente si è visto scrivere sulla sua lettera di dimissioni dall'ospedale di Alessandria.

Secondo quanto racconta la Stampa, il paziente era arrivato al pronto soccorso per un forte mal di testa ed era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive, dopo essere stato sottoposto al test dell'Hiv, risultato negativo. Poi la lettera di dimissioni, nel quale il medico indica l'orientamento sessuale.

" Da subito, il medico che mi ha visitato si è posto in una maniera strana. Il mio compagno era in camera con me e ha chiesto a lui direttamente chi fosse. Ha risposto. Gli ha detto non proprio gentilmente di uscire dalla stanza. La prima cosa che poi ha domandato a me è stata: 'Conferma che è il suo fidanzato?'. Penso che a marito e moglie nessuno chiederebbe mai questo tipo di conferma ", avrebbe raccontato il paziente al quotidiano. Piccole discriminazioni, che hanno infastidito l'uomo e il suo compagno, a partire dalla lettera di dimissioni, che specifica l'omossessualità del paziente: " Che c’entra? Perché lo specifichi? È un dettaglio che posso decidere di tenere riservato, ma che adesso dovrò quantomeno condividere con il mio medico di base. E se lui non lo sapesse? E se io non volessi farlo sapere? Mi chiedo: ci sarà mai una anamnesi con scritto 'eterossessuale con compagno stabile'? ".

Ora, l'uomo e il compagno, starebbero valutando l'invio di un reclamo formale, contro l'ospedale.