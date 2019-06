Gela, esplode bombola gas: sette feriti, di cui due in gravissime condizioni

Una forte esplosione e poi il boato. È quello che hanno raccontato i testimoni, che questa mattina alle 12, erano presenti al mercato rionale di via Madonna del Rosario a Gela. Il bilancio provvisorio è di almeno sette persone ferite. Secondo una prima ricostruzione sarebbe esplosa una bombola di Gpl di una bancarella che vende polli allo spiedo e rosticceria. Fra le sette persone rimaste ferite nell'esplosione ci sono anche una bambina e una donna incinta, ricoverate all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela in codice giallo. Sono invece gravissime le condizioni di un'altra donna che è stata trasferita in elisoccorso al Cannizzaro di Catania mentre un'altra persona è stata ricoverata al reparto Grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo. Gli altri feriti sono stati trasportati nelle strutture ospedalierie di Caltanissetta e Licata.

Al momento dell'esplosione sul posto c'erano centinaia di persone che in quel momento stavano facendo la spesa. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto diverse persone fuggire con gli abiti in fiamme, prima di essere soccorse. Fino ad ora il bilancio ufficiale è di sette feriti, cinque dei quali ricoverati in ospedale a Gela. Un elenco che potrebbe essere destinato ad aumentare proprio perché la nube di fumo nera che si è alzata non permette di intervenire con facilità sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118.