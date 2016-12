Da gennaio bollette più care: aumenti per gas e luce

L'anno nuovo si apre con le bollette più care: da gennaio, infatti, per l'elettricità ci sarà un incremento del 0,9%, mentre per la bolletta gas l'incremento sarà più consistente e le percentuali volano al +4,7%.

A renderlo noto è l'Authority dell'energia e del gas. Nel primo trimestre del 2017 - spiega l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - l'andamento del prezzo dell'energia elettrica è determinato principalmente dall'atteso aumento delle quotazioni per il maggior consumo legato alla stagione invernale. Questo è quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il primo trimestre 2017, come ha annunciato l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Dal prossimo 1° gennaio, quindi, per la famiglia-tipo la bolletta dell'elettricità registrerà un aumento dello 0,9%, mentre per il gas l'incremento sarà del 4,7%. Per l'elettricità, in breve, la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra l'1 aprile 2016 e il 31 marzo 2017) sarà di 498 euro, per il gas, invece, la spesa della famiglia-tipo nello stesso periodo, sarà di circa 1.022 euro.