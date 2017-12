A gennaio Carlo Cracco sposerà la compagna Rosa Fanti

Stanno insieme da dieci anni e hanno due figli, Pietro e Cesare. Ma per Carlo Cracco e la compagnia Rosa Fanti sembra ora arrivato il momento di un ulteriore passo, quello del matrimonio.

Con davanti a sè un anno di grandi impegni, a partire dall'apertura del suo ristorante in galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano, e la piccola delusione di avere perso una stella nell'ultimo rilevamento della Guida Michelin, lo chef inizerà il 2018 con le nozze civili, che saranno celebrate a gennaio.

Nell'Albo Pretorio del Comune di Milano non si specifica una data per le nozze, ma indiscrezioni che arrivano direttamente da Palazzo Marino fisserebbero nel 19 del primo mese dell'anno la cerimonia, che si terrà a Palazzo Reale, sede storica per i riti civili e sarà probabilmente celebrata dallo stesso sindaco meneghino, Giuseppe Sala.

Per Cracco, che ha da poco inaugurato Garage Italia con Lapo Elkann e che quest'anno non siede più tra i giudici di Masterchef, sostituito da Antonia Klugmann, si tratterà del secondo matrimonio, dopo una prima relazione da cui ha avuto le figlie Sveva e Irene.

La compagna dello chef, emiliana trapianta a Milano, ha diciassette anni meno di lui ed è nata a Novafeltria nel 1982. Laureata in Scienze della comunicazione, per Cracco è non solo anima gemella ma anche manager, che si occupa di eventi e collaborazioni.