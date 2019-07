Genova, arrestato 39enne: si allontana con un bimbo e lo molesta

È finito in manette a Genova un 39enne accusato di violenza sessuale su minore. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato durante la serata di ieri nella zona di Porto Antico.

L'uomo ha adocchiato la sua vittima, un bimbo di soli 9 anni, nelle vicinanze di uno stand allestito in occasione di una manifestazione dedicata ai più piccoli. Dopo essersi avvicinato a lui, è riuscito a carpire la sua fiducia, tanto che il bambino si è lasciato prendere per mano e condurre in un'area più isolata.

Una volta da soli, il 39enne si sarebbe quindi calato i pantaloni per poi esibirsi in gesti osceni dinanzi a lui. Provvidenziale l'intervento di alcune ragazze impegnate nella sopra citata manifestazione, che si sono accorte di quanto stava accadendo ed hanno immediatamente dato l'allarme. Insieme alle giovani, anche alcuni passanti sono accorsi per salvare il bambino, allontanandolo dall'individuo.

Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine locali, accorse sul posto. Gli agenti della questura di Genova hanno individuato ed arrestato il 39enne con l'accusa di violenza sessuale, per poi condurlo in commissariato. Al momento è detenuto dietro le sbarre della casa circondariale di Pontedecimo, come disposto dal pm di turno, dove si trova in attesa di giudizio.

Il bambino, invece, è stato subito accompagnato dai familiari. Stando ad alcune indiscrezioni, di lui si starebbe adesso occupando una psicologa.