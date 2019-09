Genova, la follia di un detenuto: cerca di strangolare l'agente

La folle aggressione da parte di un detenuto ai danni di un agente del corpo di polizia penitenziaria poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Nel pomeriggio di ieri, al carcere Marassi di Genova, un italiano con problemi psichiatrici improvvisamente si è scagliato contro l'uomo nel tentativo di strangolarlo; grazie all'intervento degli altri colleghi è stato messo in salvo evitando così il peggio. L'agente è stato prontamente trasportato al pronto soccorso; ha riportato una prognosi di 4 giorni.

"Misure straordinarie"

L'episodio di Genova è stato denunicato da Fabio Pagani: " Servono misure straordinarie in favore della polizia penitenziaria e, in generale, delle carceri ". Ciò che non regge è il sistema: " Il numero dei detenuti continua progressivamente ad aumentare (750 circa a Marassi) e aumenta il sovrappopolamento dei penitenziari, mentre gli organici della Polizia Penitenziaria continuano a subire decremento, vuoi in termini assoluti, vuoi in proporzione al numero delle carceri e delle sezioni detentive da presidiare ".