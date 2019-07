Genova, gambiano sorpreso a spacciare prende a pugni militare

Arriva da Genova la notizia dell'ennesimo violento episodio di aggressione commesso da un cittadino straniero ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine durante l'adempimento del proprio dovere.

La vicenda nella serata di ieri in pieno centro storico, quando una pattuglia di carabinieri della compagnia Genova Centro si trovava impegnata in un'ordinaria operazione di controllo del territorio. I militari si erano appostati in via San Luca, certi di cogliere sul fatto qualche spacciatore. L'operazione ha dato i suoi frutti, dato che in breve tempo gli uomini dell'Arma hanno notato un ragazzo di colore che, dopo avere intascato del denaro, cedeva ad un cliente alcune bustine contenenti stupefacenti.

Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno raggiunto i due soggetti per fermarli ed identificarli. L'acquirente, che aveva appena comprato 3 grammi di hashish, è risultato essere un cameriere di nazionalità brasiliana. Per lui una segnalazione in prefettura.

È andata peggio al pusher, un gambiano di 25 anni. Quest'ultimo, rifiutando di sottoporsi a regolare controllo, ha fatto di tutto per sfuggire agli uomini in divisa, arrivando addirittura a ricorrere alla violenza. Deciso ad andarsene, si è rivoltato contro un carabiniere, sferrandogli un pugno. Nessuna grave conseguenza per il militare, subito soccorso dai colleghi, mentre lo spacciatore africano è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le procedure di identificazione, è emerso che si trattava di un incensurato.