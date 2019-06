Genova, lite su immigrazione e accoglienza: marocchino massacra 41enne italiano

Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti della polizia di Stato di Genova hanno arrestato un 34enne marocchino pregiudicato con l’accusa di tentato omicidio. Lo straniero, infatti, al culmine di una violenta lite ha massacrato con bastonate, calci e pugni un operaio italiano di 41 anni. La vittima è stata subito soccorsa e condotta al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito sinora, i due avrebbero iniziato a discutere animatamente nel circolo ricreativo Arci Pianacci situato nei pressi di via della Benedicta a Genova. Il diverbio, sempre più acceso, sarebbe continuato all’esterno del locale. Sembrerebbe che a scatenare la lite sia stata una diversa opinione sul delicato tema dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Il 34enne, innervosito dal pensiero dell’italiano, ha perso la testa. Prima avrebbe detto "sei un razzista", poi si è avventato con estrema ferocia contro il rivale. Lo straniero ha colpito più volte la vittima alla nuca con un tubo di gomma rigida dalla guarnizione in metallo e, in un crescendo di follia, lo ha preso anche a calci e pugni.

Le condizioni del 41enne sono apparse subito gravi tanto che è stato subito lanciato l’allarme. Sul posto, così, è intervenuta l’ambulanza di Misericordia Ponente Soccorso insieme alla guardia medica. Il ferito è stato trasportato a Villa Scassi e poi al San Martino con fratture e traumi in diverse parti del corpo. In serata, i poliziotti delle Volanti della Questura sono riusciti a rintracciare il marocchino nella sua abitazione e lo hanno arrestato per tentato omicidio.