Genova, nigeriano accoltellato vicino a Luna Park: preso connazionale

Al termine di un violento alterco, probabilmente nato per futili motivi, ha aggredito e quindi accoltellato un connazionale nelle immediate vicinanze dell'area in cui si estende il Luna Park "Winterpark" di Genova, per poi cercare inutilmente di allontanarsi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Protagonista in negativo della vicenda è un cittadino di nazionalità nigeriana, ora in stato di fermo dietro le sbarre di una cella di sicurezza dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria ed in attesa dell'udienza di convalida.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, che si è occupata di fornire i dettagli sulla vicenda, l'episodio si è verificato nel corso del tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 gennaio. Siamo alla Foce, nei pressi della zona in cui sorge il Luna Park, per la precisione tra corso Marconi e piazzale Kennedy, e c'è un gran viavai di persone.

Sono da poco passate le 18, quando alcuni dei presenti notano un extracomunitario sanguinante che chiede aiuto ed immediatamente si occupano di contattare le forze dell'ordine ed il 118. Il 25enne nigeriano, con una seria lesione all'addome provocata da un oggetto affilato, forse un coltello o più probabilmente il coccio affilato di una bottiglia di vetro, è stato soccorso dal personale sanitario giunto a sirene spiegate.

Gli operatori hanno assistito l'africano e tamponato la sua ferita, prima di trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove si trova tuttora ricoverato.

Stando alle ultime notizie il 25enne, che è rimasto cosciente e vigile durante tutte le operazioni di soccorso, non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita, ma ha riportato una seria lesione che ha interessato in parte anche il costato.

Le ricerche del responsabile sono potute scattare immediatamente, grazie alla presenza sul posto di una pattuglia della polizia locale impegnata in una fase di controllo del territorio. Il nigeriano, che aveva tentato invano di allontanarsi dal posto, è stato tratto in arresto e quindi interrogato sulla vicenda.

I due connazionali, che si erano incontrati nelle vicinanze del Luna Park, forse non in modo casuale, avevano avuto un'accesa discussione. Il diverbio, probabilmente originato da futili motivi, aveva assunto toni sempre più accesi fino a culminare in una vera e propria colluttazione tra i due uomini di origini nigeriane.

Al momento, tuttavia, si tratta di semplici ipotesi, dato che gli inquirenti si trovano tuttora impegnati nelle indagini per comprendere i motivi del litigio e ricostruire le varie fasi della violenta aggressione.