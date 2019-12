Genova, operaio muore folgorato in una cabina elettrica

Tragedia questa mattina in provincia di Genova dove un operaio specializzato di 45 anni è morto folgorato mentre si trovava al lavoro. Con lui un collega che lo stava assistendo, è stato proprio l’uomo ad allertare i soccorsi. Sul posto è giunta un’automedica del Tigullio Soccorso e i volontari del 118. I soccorritori non hanno però potuto fare nulla per rianimare l’uomo. Il magistrato di turno ha solo potuto constatare il decesso dell’operaio. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe Stefano Strada, sposato e padre di due bambini, uno di nove e l’altro di undici anni.

La tragedia in provincia di genova

La tragedia è avvenuta questa mattina verso le 9,30 in via Tangoni a Casarza Ligure, comune in provincia di Genova, situato nell’entroterra di Levante. Strada era dipendente della ditta Temar di Chiavari e si trovava al lavoro quando è morto folgorato. Sembra che il tecnico si trovasse in una cabina elettrica con alta tensione, all’interno della fabbrica Comer, impegnato nella riparazione di un guasto. Con lui un collega che è rimasto illeso. Gli investigatori al momento stanno cercando di capire perché l’impianto da 15mila volts abbia continuato a erogare elettricità folgorandolo.

Immediato l’allarme lanciato dal collega e l’arrivo di un’automedica del Tigullio Soccorso, i vigili del fuoco di Chiavari e i volontari del 118 di Lavagna, oltre ai carabinieri della compagnia di Sestri Levante. A nulla sono valse le operazioni per cercare di salvargli la vita. Sul posto è poi arrivato anche il magistrato di turno, Cardona, intento a ricostruire quanto avvenuto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova, a disposizione delle autorità. Stefano Strada aveva 45 anni, era sposato e padre di due bambini piccoli. Viveva con la sua famiglia nel vicino comune di Mezzanego. Gli inquirenti stanno cercando di capire l’esatta dinamica e di accertare che fossero state seguite tutte le norme di sicurezza.

Il commento del segretario Cisl Liguria