Genova, poliziotto lo salva dal suicidio e lui lo accoltella

A Genova un ragazzo ha aggredito con un coltello il poliziotto che lo aveva appena salvato da un tentato suicidio. Il giovane stava cercando di buttarsi dalla finestra quando l’agente lo ha afferrato ed è stato pugnalato alla gamba dal 21enne. Tutto sarebbe iniziato in seguito a una banale lite del giovane con la propria fidanzata. Il fatto è avvenuto nella notte nel quartiere di Marassi a Genova, dove un ragazzo, di origini brasiliane, ha minacciato di uccidersi. I suoi genitori, ovviamente preoccupati, hanno allertato le Forze dell’ordine dopo che il figlio si era chiuso nella sua stanza impugnando un coltello.

Sul posto è giunta una volante della polizia. Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione e sono riusciti a raggiungere il 21enne nella sua camera, questi si trovava a cavalcioni sulla finestra, con il coltello ancora in mano. Aveva alcune ferite sul corpo, tra le quali una a forma di cuore sul petto. Alla minaccia di lanciarsi nel vuoto, tre agenti hanno cercato di afferrarlo e salvarlo in extremis. A quel punto il ragazzo ha iniziato ad accoltellare il poliziotto che lo tratteneva per una gamba.

Secondo una prima ricostruzione poco prima l’aspirante suicida aveva litigato con la ragazza, sembra per futili motivi. Le urla, sentite anche da alcuni vicini di casa, hanno portato questi a chiamare il 112. In seguito a un controllo è emerso che il 21enne aveva dei precedenti penali per stupefacenti. L’agente, 45enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale San Martino di Genova per essere medicato e curato. Ha riportato ferite al braccio e alla mano guaribili in circa quindici giorni.