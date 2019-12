Genova, precipita da quinto piano: morta bambina di 3 anni

È precipitata dalla finestra di casa al quinto piano di un vecchio palazzo ed è morta poco dopo. La vittima è una bambina di tre anni originaria del Bangladesh. La piccola è deceduta questo pomeriggio dopo essere caduta da una finestra della sua abitazione in vico San Marcellino, nel centro storico di Genova.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che hanno provato a rianimare la bambina. Ma, come spiega il Secolo XIX, le sue condizioni erano così gravi che per lei non c'è stato nulla da fare: è morta poco dopo. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per raccogliere le testimonianze dei genitori e dei vicini di casa al fine di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto oggi pomeriggio. La zona è stata transennata e sono ora in corso i rilievi delal scientifica

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sembrerebbe essersi trattato di una caduta accidentale. La piccola avrebbe aperto da sola la finestra dell'abitazione al quinto piano, poi si sarebbe sporta per guardare giù. E sarebbe stato proprio in quel momento che avrebbe perso l'equilibrio, precipitando così nel vuoto.

Dalle prime informazioni è emerso che la bimba di tre anni era sola in casa al momento della caduta: la madre era infatti uscita per pochi minuti per andare a prendere il fratellino. Per non farle prendere freddo, la donna aveva deciso di lasciare la piccola, che aveva qualche linea di febbre, al caldo tra le mura domestiche. In pochi minuti la tragedia che mai nessuno avrebbe immaginato.

Quando la madre e il bambino sono tornati a casa, si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori del 118. Il personale medico era inghinocchiato a terra nel tentativo di rianimare la piccola e salvarle così la vittima. Ma non c'è stato niente da fare: la bimba ha smesso di respirare poco dopo. Sotto choc per l'accaduto, anche la madre è stata soccorsa. Nelle prossime ore sarà sentita dalle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire cosa sia realmente successo nel pomeriggio di oggi nel centro di Genova.

Una tragedia che forse si sarebbe potuta evitare e che ha sconvolto l'intera città. Il padre della piccola vittima ha un negozio in via del Campo, a pochi passi dall'abitazione e dal luogo del fatale incidente. Appena venuto a conoscenza di quanto accaduto è corso a casa, ma, al suo arrivo, la bimba era già morta.