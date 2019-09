Rissa in centro, paura per i residenti: marocchino ferito, gambiano ricercato

Paura nella notte a Genova, dove è andata in scena l'ennesima furiosa rissa fra cittadini stranieri. L'episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino in piazza Cinque Lampadi, in pieno centro storico, ed ha allarmato non poco i residenti, che si sono infine visti costretti a contattare le forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, tutto è cominciato quando un gambiano di 24 anni, completamente ubriaco, si è scontrato con un 39enne marocchino. Quest'ultimo, che si trovava insieme alla propria compagna, avrebbe – stando ad alcune fonti – dato origine alla lite, cominciando a discutere col più giovane per futili motivi.

Prima gli insulti e le minacce, poi la violenza vera e propria, alla quale hanno assistito altri cittadini stranieri che hanno inutilmente cercato di dividere i contendenti. Ad un certo punto il gambiano ha afferrato una bottiglia di vetro frammentaria e l'ha usata per colpire il nordafricano, rimasto seriamente ferito ad un braccio. Solo a questo punto il 26enne si è allontanato, cercando di far perdere rapidamente le proprie tracce.

Sul posto gli agenti della questura di Genova, che hanno trovato il marocchino ferito e gli altri testimoni. Il 39enne è stato subito accompagnato in ospedale, dove ha dovuto subìre un intervento chirurgico. Per lui 30 giorni di prognosi a causa di una lesione del tendine.

L'aggressore è stato successivamente identificato. Si tratta di uno spacciatore già noto alle forze dell'ordine, al momento ancora a piede libero. Sono in corso le sue ricerche.