Genova, ruba un'auto e dentro c’è un 82enne malato di Alzheimer

Particolare furto quello che è avvenuto a Genova martedì scorso, 3 dicembre. Un ladro ha rubato in via Rivarolo un’automobile con a bordo, seduto sul sedile posteriore, un anziano gravemente malato. L’82enne è stato poi ritrovato da solo, su una panchina davanti alla stazione ferroviaria di Principe, verso le 23. L’auto invece qualche ora dopo il furto, in via Colombo. Il malvivente non è stato ancora rintracciato, alle calcagna ha le forze dell’ordine genovesi che stanno cercando indizi all’interno della macchina. Il fatto è avvenuto tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, quando un ladro ha preso di mira un’automobile momentaneamente parcheggiata in via Rivarolo.

Il badante era sceso dall'auto lascaindo le chiavi inserite

Secondo una prima ricostruzione, il badante del signore sarebbe sceso dalla vettura per fare una commissione, lasciando l’uomo al suo interno, con le portiere aperte e le chiavi inserite. In seguito il badante ha confessato di essersi distratto. Il ladro, una volta riuscito a entrare nell’abitacolo, ha messo in moto dileguandosi in pochi minuti. Non si sa se si fosse accorto che sull’auto scelta vi era un anziano 82enne seduto sul sedile posteriore, malato gravemente di Alzheimer. Per oltre quattro ore, come riportato da Il Secoloxix, il fuggiasco ha tenuto in ostaggio il rapito, mentre tutte le forze dell’ordine di Genova erano sulle sue tracce. Dopo qualche ora ha deciso di far scendere l’82enne vicino alla stazione ferroviaria di Principe, dove è stato ritrovato in stato confusionale verso le 23, adagiato su una panchina. L’automobile invece è stata abbandonata poco prima in via Colombo, nel quartiere di Foce, vicino all’altra stazione ferroviaria, quella di Brignole.

Il ladro è ricercato in tutta Genova