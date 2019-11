Genova, senegalese ingoia droga e pesta agenti: finisce in ospedale

Ha cercato disperatamente fino all'ultimo di evitare i controlli da parte degli agenti del commissariato di Prè (Genova), ma neppure le botte rivolte contro di loro ed il tentativo di ingoiare gli involucri contenenti la cocaina che stava spacciando sono serviti ad evitare il fermo.

Il responsabile della rocambolesca fuga, un 27enne di nazionalità senegalese, è un richiedente asilo, residente in un appartamento di proprietà della Conferenza episcopale italiana (Cei). L'extracomunitario è finito nel mirino degli agenti della polizia di Stato impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio indirizzata nelle vie del centro storico del capoluogo genovese.

L'attenzione dei poliziotti è stata attirata da un gruppetto composto da 5 persone che confabulavano tra di loro in un angolo appartato e lontano da occhi indiscreti. Focalizzando la propria attenzione sui presenti, gli uomini in divisa sono riusciti ad individuare due tossicodipendenti, individui già noti e con precedenti. Questi ultimi, dopo una veloce chiaccherata con gli altri tre soggetti, si sono allontanati dal posto con fare decisamente circospetto, cosa che non ha fatto altro che alimentare i sospetti degli agenti.

Decisi a sottoporre a verifiche i membri restanti del gruppetto, i poliziotti si sono qualificati, cosa che ha prodotto la violenta reazione da parte del 27enne. L'extracomunitario, infatti, si è avventato come una furia contro gli uomini in divisa, colpendoli con gomitate e forti pugni e calci. Dopo essere riuscito ad aprirsi una via di fuga, facendo cadere a terra due agenti, il senegalese se l'è data a gambe ed ha iniziato a liberarsi degli involucri di droga preconfezionati che portava con sè ed aveva provveduto ad ingoiare con l'intenzione di occultarli. In vico di Santa Fede, imboccato dallo straniero durante la corsa, gli inquirenti hanno raccattato complessivamente 11 dosi da lui sputate.

Solo dopo un inseguimento e dopo una breve colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, percorrendo a ritroso la strada per raccogliere tutto ciò di cui il 27enne aveva cercato di disfarsi. Complessivamente sono stati rinvenuti circa 5 grammi di cocaina, ma il forte sospetto che ulteriori involucri potessero trovarsi ancora all'interno dell'apparato digerente dell'extracomunitario ha spinto gli inquirenti a decidere il suo trasferimento in ospedale. Dopo gli specifici esami radiodiagnostici, i medici hanno in effetti informato gli uomini in divisa che l'africano aveva ingoiato altre dosi di droga preconfezionate. I poliziotti stanno quindi piantonando il 27enne all'interno della struttura ospedaliera, prima di procedere all'effettiva sua incriminazione.