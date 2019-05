Germania pronta a restituire quadro rubato in guerra

Era stato il direttore degli Uffizi di Firenze a sollevare la questione alla Germania: Eike Schmidt aveva detto che quel quadro doveva tornare in Italia. Stiamo parlando del "Vaso di Fiori" del pittore olandese van Huysum, sottratto illecitamente da Hitler durante il secondo conflitto bellico. La ministra tedesca per la politica estera culturale ha ribadito di voler fissare il prima possibile un incontro con Alberto Bonisoli, e da parte del governo tedesco " C'è massima collaborazione affinché il dipinto possa tornare nel più breve tempo possibile nel nostro Paese ". Bonisoli ha ricordato alla ministra tedesca l'auspicio di una positiva conclusione della trattativa proprio all'inaugurazione della Biennale d'Arte Venezia nel 2019. A garantire una maggiore collaborazione tra i due musei, quello italiano e tedesco, sono scese in campo anche Ue e Unesco che auspicano ad una conclusione pacifica della vicenda.

Il direttore degli Uffizi di Firenze ha accolto la notizia con il sorriso, visto che era stato proprio Schmidt a battersi e a far notare che l'Italia aveva perso un importante opera d'arte olandese durante la Seconda Guerra Mondiale: " Questa disponibilità è molto importante. Sarebbe bellissimo se si potesse concludere nel corso di quest'anno anche se i tempi tecnici non sono brevissimi ". Poi, continua Smith: " In tutti questi mesi il contatto è stato costante. E ancora oggi siamo in contatto con le autorità tedesche e lo saremo finché non sarà concluso questo rientro ". La notizia è stata diffusa da Firenze Today.