Germania, tre cadaveri in hotel trafitti da alcune frecce

La cameriera del Gasthof Pension Zur Triftsperre in Germania domenica si era recata, come tutte le mattine, nella stanza 20 per poter effettuare le pulizie. Non appena ha aperto la porta si è trovata davanti uno scenario raccapricciante: riversi a terra, leggendo il Mirror, ha visto il corpo di un uomo e di due donne. Il fatto strano è che quei corpi erano stati trafitti da alcune frecce scoccate da una balestra. L'hotel si trova nella cittadina di Passau, a pochi chilometri dal confine austriaco e i due avevano prenotato una tripla per poter trascorrere le notti di venerdì, sabato e di domenica. Gli ospiti sono stati ascoltati per poter capire se effettivamente ci siano stati rumori nella stanza e soprattutto per poter meglio ricostruire quanto accaduto. Tutti hanno dichiarato però che dalla stanza 20 non è provenuto nessun rumore che potesse far pensare a quanto stesse accadendo. L'uomo di 54 anni, le due donne una di 30 e l'altra di 33 anni.

Ora la polizia tedesca ha aperto un fascicolo per il triplice omicidio, per ora la relazione che intercorre tra le tre persone trovate morte non è ancora chiara mentre si aspettano gli esami dell'autopsia sui corpi disposta nei prossimi giorni.