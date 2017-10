Il gesto del parrucchiere per il bimbo autistico: si sdraia a terra al suo fianco per finire il taglio

Una foto che mostra moltissima tenerezza e che sta facendo il giro del mondo: Frank Jokob è infatti un parrucchiere che ha tagliato i capelli a un bambino autistico sdraiandosi a terra.

Eppure dall'aspetto non si direbbe con la sua barba folta e i numerosi tatuaggi sul corpo. Ma questo aprrucchiere di Rouyn-Noranda, in Quebec, pone particolare attenzione al suo lavoro soprattutto se tra i clienti ci sono bambini affetti da autismo.

Così mentre tagliava i capelli a Wyatt Lafraniere, un bimbo di sette anni, è stato immortalato steso a terra con le forbici in mano. E la foto catturata dalla madre è stata condivisa su Facebook: "È l'eroe del giorno. Ha tolto un peso dalle mie spalle" , ha detto la donna.

Il parrucchiere, intervistato da un'emittente locale, ha raccontato il suo lavoro: "È un servizio dovuto ai miei clienti, non faccio alcuna distinzione. Taglio i capelli anche a malati terminali. Mi chiedono di donargli un bell'aspetto per l'ultima volta, perché presto moriranno. Per tagliare i capelli a un bambino autistico, ci vogliono dai 60 ai 70 minuti".