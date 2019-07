Gi Group raddoppia in Germania: ecco la nuova acquisizione

Gi Group non lascia, anzi raddoppia. Già, infatti, la prima multinazionale italiana del lavoro ha rafforzato la sua presenza in Germania, acquisendo OnTime Group. Il Gruppo, fondato e guidato da Stefano Colli-Lanzi è oggi tra le prime venti staffing companies al mondo e con questa nuova acquisizione rilancia il proprio ruolo sul mercato teutonico, dove – nel 2007 – aveva inizio il proprio processo di internazionalizzazione con la prima acquisizione estera.

OnTime Group, Fondata nel 2003, è attiva sia nel segmento del temporary e permanent staffing, sia in quello della national e international mobility (con il brand House of Jobs). Presente in Germania con 23 filiali e un organico di oltre 100 persone, nel 2018 ha sviluppato un fatturato di 71,5 milioni di euro. Bene, grazie a questa operazione la presenza di Gi Group in Germania supererà le 60 filiali, per un fatturato complessivo di oltre 150 milioni di euro totali e più di 4.000 FTE (Full Time Equivalent) avviati al lavoro, posizionandosi tra le prime venti agenzie per il lavoro tedesche.

Stefano Colli-Lanzi, ceo di Gi Group commenta: "OnTime Group è una realtà perfettamente sinergica rispetto a Gi Group Germania. La copertura territoriale di OnTime non si sovrappone con quella attuale di Gi Group e ci permetterà pertanto di avere una presenza capillare sul tutto il territorio tedesco; riusciremo in questo modo ad essere più vicini alle esigenze di aziende e candidati. A livello di servizio inoltre questa operazione ci consentirà di integrare nella nostra value proposition, oltre al servizio di temporary e permanent staffing, anche la national e international mobility, fiore all’occhiello di OnTime Group, che potrà diventare un asset non solo per il mercato locale ma per tutto il gruppo nel mondo" .

L'acquisizione avviene in concomitanza con la chiusura del bilancio d'esercizio 2018, dove il Gruppo ha registrato 2,3 miliardi di euro di giro d'affari globale, in crescita del 13,5% sul 2017 (rispetto a una media di mercato della staffing industry di +1,5%) un Ebitda di 60 milioni di euro e il 45% del fatturato generato fuori dall’Italia (rispetto al 42,7% del 2017). In questo scenario e alla luce dell’ultima operazione, la Germania diventa il quarto paese per giro d’affari nel Gruppo dopo Italia, Gran Bretagna e Cina.

Colli-Lanzi continua: "Con l’acquisizione di OnTime Group rilanciamo in modo deciso la nostra presenza su un mercato come quello tedesco che rimane strategico per dimensioni e presenza di top player, nazionali e internazionali. Questa operazione è inoltre coerente con il nostro obiettivo di diventare un player globale da 6 miliardi di Euro entro i prossimi 5 anni".

Chi è Gi Group

Fondata nel 1998, Gi Group è oggi presente in 28 Paesi nel mondo tramite presenza diretta, 57 con le partnership: è la prima mutinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Grazie al percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera direttamente o con partnership strategiche in oltre 50 Paesi in Europa, Asia, Africa e America. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, amministrazione Human Resources, outsourcing, consulenza Human Resources.

Alla fine del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento con l'ingresso in WEC - World Employment Confederation, la confederazione internazionale delle agenzie per il lavoro - in qualità di Global Corporate Member.