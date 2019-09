Giallo a Firenze, fratelli belgi trovati morti in una camera d'albergo

Due decessi misteriosi a Firenze. In un hotel del capoluogo toscano sono stati infatti trovati morti due fratelli di nazionalità belga di 20 e di 26 anni. A quanto pare, stavano soggiornando a Firenze insieme al padre e alla madre di uno dei due, che alloggiavano in un’altra stanza dell’albergo, che si trova nei pressi della stazione Santa Maria Novella.

Come riporta l'agenzia di stampa Agi, gli accertamenti della squadra mobile e della polizia scientifica sono tuttora in corso. Non si conoscono le cause del decesso dei due fratelli belgi. Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina il padre avrebbe bussato alla porta dei giovani vedendo che stavano dormendo. Poi nel pomeriggio lo stesso padre è andato nuovamente a cercarli e ha scoperto che erano morti. Ha subito dato l’allarme. Gli inquirenti stanno sentendo i genitori per capire cosa sia successo questa mattina nella camera d'albergo vicino alla stazione di Firenze.

Stando sempre a quanto riferisce l'Agi, non ci sarebbe stato nessun segno di apparente violenza. Questo è l'esito del primo sopralluogo effettuato dagli investigatori nella stanza dell'hotel. L'ipotesi più probabile sulle cause del decesso potrebbe essere l'assunzione di sostanze stupefacenti, che forse sarebbero state mischiate ad alcolici. Un'ipotesi che andrà comunque certificata dagli esami tossicologici disposti dal pubblico ministero di turno.