Imperia: marittimo 23enne muore precipitando da un tetto, forse praticava parkour

È giallo a Imperia sulla morte di un marittimo inglese di 23 anni, precipitato dal tetto dell’ex Salso, un edificio abbandonato, per cause tuttora in fase di accertamento dalla polizia. Il giovane è stato trovato cadavere, durante la notte appena trascorsa, dai vigili del fuoco e dalla polizia intervenuti su segnalazione della sorella che non aveva sue notizie ormai da qualche giorno.

Stando a quanto ricostruito, il giovane - che era imbarcato sullo "Hampshire II", uno yacht di 71 metri battente bandiera delle isole Cayman, ormeggiato da lunedì scorso a Imperia - sarebbe salito sul tetto dell’edificio, per motivi ancora sconosciuti e dopo aver camminato un po’, ha sfondato una struttura in plastica, precipitando al di sotto.

Ha compiuto un volo di circa dieci metri e il suo corpo è stato trovato all’interno di un cortile. Cosa sia successo è davvero difficile spiegarlo. Soprattutto bisognerà capire cosa ci facesse il giovane, impiegato per uno yacht ormeggiato a Imperia, su quel tetto di Calata Anselmi, nelle vicinanze dell’approdo turistico.

Gli inquirenti non escludono che sia salito sul tetto dell'edificio per praticare "parkour", quella disciplina molto in voga negli Stati Uniti, che consiste nel correre e saltare gli ostacoli per strada o sui tetti. Magari voleva girare qualche video o scattare qualche selfie, prima della partenza.

Con l’aiuto del medico legale gli investigatori stanno cercando di capire, quando si è verificato l’incidente e a quando risale il decesso del ragazzo: è morto sul colpo oppure è rimasto vivo ancora qualche ora, senza tuttavia riuscire ad allertare i soccorsi? E’ probabile che l’autorità giudiziaria disponga l’autopsia sulla salma.