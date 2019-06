Giallo nel Foggiano, auto in fiamme: dentro un corpo carbonizzato

È giallo a Cerignola, un Comune in provincia di Foggia. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme che avvolgevano un'auto, hanno trovato all'interno dell'abitacolo un corpo completamente carbonizzato.

La macchina era in località Giardina, nelle campagne di Cerignola, nei pressi del bivio 'La Lupara', sulla strada provinciale per Trinitapoli (sempre nel Foggiano). Stando alle prime notizie, pare che i vigili del fuoco siano stati allertati da un passante per un'automobile in fiamme.



Sul posto, poi, la macabra scoperta. All'interno del mezzo, come detto, vi era un corpo. Dai rilievi tecnici dei carabinieri, giunti poco dopo, pare si tratti di una donna. Il proprietario dell'automobile, una Wolkswagen Golf, è stato rintracciato. Si tratta di un incensurato di Trinitapoli che non si era accorto della mancanza della sua automobile vicino casa. Pare anche che non si abbiano notizie della moglie. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Più accreditata quella di un suicidio o di un incidente stradale. Più lontana sembra l'ombra di un omicidio. Intanto proseguono le indagini da parte degli investigatori.