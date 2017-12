Giallo nel Mantovano: trovate le ossa di due bambini

Macabro ritrovamento nel mantovano (Medole). In un borsone sono stati rinvenuti i teschi appartenenti a due bambini e, pare, da alcune fonti, che tra i resti dei bambini ci fosse anche il femore di una persona adulta.

È giovedì e una ventiduenne sta tranquillamente passeggiando tra le campagne del mantovano con il suo cane. Ad un certo punto l’animale fiuta qualcosa e punta su un borsone abbandonato in un fosso. La ragazza inizialmente è titubante ma non riesce a resistere alla curiosità. Recupera quindi il borsone sportivo e lo apre. Mai avrebbe pensato di trovare all’interno delle ossa. Spaventata allerta i carabinieri che hanno sequestrato il tutto, aprendo quindi un’indagine.

A quanto pare, dettaglio sconvolgente, le ossa risalgono a circa quindici anni fa, ma erano contenute in un borsone decisamente più recente.

Le indagini sono avvolte dal mistero, non si ha idea dei bambini ai quali potrebbero appartenere le ossa, o il motivo del loro decesso. Oltretutto, non si capisce il motivo del femore di una persona adulta contenuto nel borsone insieme ai resti dei bambini. Ciò che è sicuro però è che vi è l’ipotesi di sottrazione di cadavere. Ad occuparsi del caso è il sostituto procuratore Carmela Sabatelli, ma nei prossimi giorni l’incarico sarà affidato ad un perito se non proprio anche ai carabinieri del Ris di Parma per cercare di dare un età alle ossa e fornire altri dettagli fondamentali per il riconoscimento di queste.

Ma perché quelle ossa si trovavano in un borsone di recente fabbricazione? Cosa c’è dietro alle loro morti? Le ipotesi sono molte e tra le più probabili c’è quella di un possibile rituale satanico nel quale sono stati utilizzati i resti, d’altronde era già capitato in passato di trovare segni di probabili messe nere in zone isolate. Si sa, ultimante, in particolare tra i giovani, vanno molto di moda questo genere i cose, il mistero, l'esoterismo, portandoli a compiere gesti veramente raccapriccianti come l'uccisione di animali per poter poi utilizzare il loro sangue e proprio in segno di sacrificio. Ma mai erano stati trovati dei teschi di bambini, in più risalenti a molti anni addietro. La Procura infatti, per ora è cauta e non avanza congetture, essendo il caso molto delicato. L’unica speranza è che si possa ancora ricavare il Dna dalle ossa, anche se risalgono a circa quindici anni fa, quantomeno per risolvere il mistero e dare finalmente degna sepoltura ai bambini e, probabilmente, anche ad un adulto.