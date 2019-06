Giallo a Palermo. Ritrovati trenta tonni sul ciglio della strada

Se due indizi fanno una prova allora qualcosa sta succedendo, perché i tonni ritrovati sul ciglio della strada lasciano più di qualche dubbio. Un messaggio? Un avvertimento per qualcuno? Oppure un furto? Questa mattina a Misilmeri, in provincia di Palermo, una trentina di tonni (del peso di circa 100 chili l'uno) sono stati trovati lungo il fiume Eleuterio. Una segnalazione anonima ha allertato la Guardia forestale che giunta sul posto ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e di una società specializzata per il recupero. Come mai i tonni erano lì?

Potrebbe trattarsi di una partita di merce pescata illegalmente che non è stato possibile piazzare sul mercato del pesce oppure un segnale tutto da interpretare. L'episodio avviene a sette giorni di distanza da una vicenda simile. Appena una settimana fa un esemplare di tonno è stato ritrovato perfettamente integro sulla strada che collega Termini alta con Termini bassa, a pochi passi dall’ingresso del carcere dei Cavallacci. Adesso la Polizia indaga per risalire agli autori del gesto.

Appena due settimane fa la Guardia Costiera di Palermo e la Polizia di Stato avevano eseguito il sequestro di un ingente quantitativo di tonno rosso destinato alla vendita abusiva. I militari della Guardia Costiera, con la collaborazione delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura hanno bloccato un furgone al cui interno era stivata circa una tonnellata di tonno rosso, privo della necessaria documentazione di tracciabilità. Oltre al sequestro degli esemplari, è stata elevata una sanzione amministrativa di 8 mila euro a carico del conducente e proprietario del mezzo. Il prodotto ittico giudicato, dai medici veterinari dell’ASP di Palermo, idoneo al consumo alimentare umano è stato devoluto in beneficienza ad un istituto caritatevole palermitano. Ieri invece, la Polizia ha sequestrato mille chili di prodotto ittico, di cui 600 chili di tonno rosso al mercato di Ballarò sempre a Palermo. Agli esercenti responsabili delle irregolarità riscontrate nel corso dei servizi sono state inflitte sanzioni per 4.500 euro per mancanza di tracciabilità del prodotto e altri 8 mila euro per detenzione di tonno rosso privo di documentazione e tremila euro per la mancanza della prevista Scia Comunale.