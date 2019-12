Giallo a Sanremo, 33enne trovato morto in uno yacht

E' stato trovato cadavere sul pavimento della cucina di un piccolo yacht ormeggiato al Portosole di Sanremo, in circostanze tuttora da chiarire. Lui è un meccanico nautico, di 33 anni, originario di Torino, ma che da tempo viveva e lavorava nella Riviera dei Fiori.

Sono stati i carabinieri, nella tarda serata di ieri, a trovare il corpo, dopo che il proprietario dell'imbarcazione, anch'egli abitante nel capoluogo piemontese, ha dato l'allarme, non ricevendo più notizie dell'inquilino al quale aveva imprestato la barca. Le cause del decesso restano ancora avvolte nel mistero.

Sembra che, alcuni giorni fa, il trentatreenne si fosse recato all'ospedale Borea, perché avvertiva un forte dolore al petto. Per questo motivo, si ritiene che possa essere stato colto da un attacco di cuore. Purtroppo, però, questa non è l'unica pista seguita dagli investigatori. C'è anche quella dell'overdose, anche se l'ultima parola spetta, come sempre, all'autopsia.

Il corpo del giovane è stato sottoposto a una prima perizia medico legale, ma bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologici e istologici per avere una visione più chiara dell'accaduto e capire se, ad esempio, avesse mai fatto uso di stupefacenti o di altre sostanze; così come se avesse bevuto alcolici.

Gli investigatori hanno effettuato un accurato sopralluogo in tutta la stanza, che almeno a prima vista sembrava in ordine. Nessun segno di colluttazione, dunque. Si cercherà anche di scavare nella vita privata e professionale del giovane, alla ricerca di elementi utili per le indagini.