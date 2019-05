Gioca tre euro al Superenalotto e ne vince trentamila ma non se ne accorge

Come ogni settimana, ha fatto la sua schedina per il Superenalotto. Scelti i numeri, ci ha puntato su tre euro, e si è raccomandata alla dea bendata, che questa volta ci ha visto bene. Ecco, peccato però che la vincitrice non si sia accorta di aver vinto.

La vicenda in quel di Fabriano, in provincia di Ancona, dove una pensionata di 70 anni ha vinto la bellezza di 28 mila euro al gioco a premi.

La tabaccheria protagonista è quella di via Martiri della Libertà, così come riportato dal Messaggero. E sono stati proprio i gestori dell'esercizio ad accorgersi della vincita attraverso il meccanismo del "4+1" previsto dal Superenalotto.

È successo che quando la 70enne ha consegnato la schedina per (ri)giocare i soliti numeri, l'esercente ha inserito la scheda nell'apposito apparecchio, che ha dato la tanta agognat segnalazione: quella schedina era vincente e portato con sé un bel malloppo da quasi trenta mila euro. Mica male…