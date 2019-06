"Giochi troppo ai videogame". I genitori gli tolgono wifi e lui li avvelena

Un videogame diventato una droga, come spesso accade. Ci giocava notte e giorno, sempre, senza mai staccare gli occhi dallo schermo: quando i suoi genitori, più che preoccupati per il comportamento del figlio, gli hanno tolto il wifi per farlo smettere di giocare, lui ha perso il senno e ha cercato di ucciderli, avvelenarli.

La vicenda in Thailandia, a Sisaket, dove il protagonista non è un ragazzino, ma un uomo di 29 anni, schiavo dei videogiochi.

Quando mamma e papà lo hanno privato del suo divertimento, non c'ha più visto e ha messo in atto un crudele piano per sterminare i cari. Come? Avvelenando l'acqua del pozzo di famiglia con un potente pesticida. Fortunatamente non ci è riuscito, venendo fermato in tempo dalla madre, insospettitasi per le strane manovre del figlio.