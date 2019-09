Giovane amoreggia con fidanzata in ospedale, poi pesta un medico

Panico all'alba di domenica al pronto soccorso dell'ospedale di Manerbio (Brescia), dove un giovane ha dato in escandescenze, insultando un'infermiera ed aggredendo fisicamente un medico, che adesso si trova ricoverato.

Secondo le notizie riportate sino ad ora, il responsabile, un 24enne pregiudicato di Azzano Mella, si era recato in ospedale insieme alla fidanzata. Il giovane, che aveva raccontato di aver subìto un'aggressione, è stato visitato ed invitato a sedersi in attesa del proprio turno, dal momento che le sue condizioni non erano risultate gravi. A distanza di poco tempo, tuttavia, la situazione è degenerata. Il 24enne e la compagna, seduti in sala d'aspetto, hanno cominciato a baciarsi, lasciandosi andare ad effusioni eccessive.

A questo punto una delle infermiere si è vista costretta ad intervenire, chiedendo alla coppia di darsi un contegno. Violenta la reazione del 24enne, che ha letteralmente coperto l'operatrice di insulti. Un medico è quindi accorso in difesa della donna, e per tale ragione è stato aggredito. Il giovane lo ha afferrato e scaraventato violentemente a terra, riempiendolo di calci e pugni fino all'arrivo di un altro infermiere e di un operatore del 118, che sono riusciti ad allontanare ed immobilizzare il facinoroso.

Sul posto si è precipitata una volante dei carabinieri, allertati dal personale sanitario. I militari hanno provveduto ad arrestare il 24enne ed a trasportarlo in caserma, dove si sono svolte le pratiche di identificazione. Il giovane, che ha agito in assoluta lucidità, ha ricevuto una semplice denuncia per aggressione. Ora si attende il processo.

Rimasto ferito in seguito al brutale pestaggio, il medico, un uomo di 55 anni, ha riportato diverse lesioni, fra cui la lussazione di una spalla. Al momento si trova ricoverato.