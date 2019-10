Giovane arrestato per violenza sessuale sulla figlia minorenne della cugina

Avrebbe subito violenza sessuale per 5 anni da parte del cugino della madre. Lei oggi ha 14 anni e lui 34. La ragazza è riuscita a raccontare i suoi tormenti prima alla mamma e poi ai Carabinieri di Firenze, dove si è recata per denunciare l’uomo. Quest’ultimo è stato arrestato per le ipotesi di violenza sessuale su minore e detenzione di materiale pedopornografico.

Come riporta Firenze Today, da tre settimane l’adolescente non era in grado di andare a scuola e una sua docente, avvertita della situazione, è andata a casa dei genitori della ragazzina e li ha informati. Così, anche per l’intervento dell’insegnante, la giovane ha trovato il coraggio di parlare degli episodi di violenza. Come quelli in cui il parente filmava gli atti sessuali compiuti con i suoi due smartphone, ordinando all’adolescente di non raccontare nulla e di negare in caso di domande.

Dopo aver trascritto i racconti della ragazza, i carabinieri hanno informato il pubblico ministero che ha incaricato gli inquirenti a eseguire la perquisizione per ottenere delle prove. Ieri mattina i militari si sono recati a Scandicci, dove l’uomo vive, e nel giro di breve tempo hanno trovato uno dei due smartphone, che conteneva una foto raffigurante quanto denunciato dalla vittima. Oltre al telefono, sono stati sequestrati un altro cellulare, un pc e un disco rigido che conteneva immagini pornografiche. Il giovane, che non ha opposto resistenza, è stato portato nel carcere cittadino di Sollicciano.