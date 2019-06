Gorizia, esplode una palazzina. Morte due persone

Una esplosione violentissima alle 4,20 di questa mattina ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di due piani a Gorizia.

L'incidente è accaduto al civico 87 di viale XX settembre, probabilmente a seguito di una fuga di gas. Sul posto stanno operando 8 squadre di soccorritori per accertare le cause dell'episodio e per recuperare i corpi delle vittime. Già all'alba si parlava di tre dispersi. Dopo ore di intervento, due corpi sono stati estratti senza vita. I vigili del fuoco stanno cercando la terza vittima dispersa sotto le macerie. Ormai la palazzina è ridotta a un cumulo di macerie.

Squadre Usar e le unità cinofile sono al lavoro, anche se secondo i soccorritori non sembra ci siano molte speranze di trovare in vita la persona che manca all'appello.