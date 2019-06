GOVERNO ACCATTONE

Doveva essere il governo che finalmente le avrebbe cantate all'Europa di santa ragione, perché noi, o meglio loro, sono «padroni in casa nostra» e chi se ne frega del resto. Bene, al dunque hanno calato le braghe come neppure Monti, Letta e Renzi messi insieme avevano fatto. L'immagine del premier Conte stravolto e impaurito in viso dopo una notte passata in bianco a pietire udienza e aiuto agli altri Paesi europei riuniti in un vertice non stop la dice più lunga di qualsiasi discorso.

I nostri nonni per definire bulli e spacconi usavano un detto molto colorito ed efficacia: «La sera leoni, la mattina cogl...». Ecco, per Conte e il suo governo è arrivata l'alba da cogl... dopo una lunga notte, durata un anno, passata a sbronzarsi di parole, annunci, proclami e minacce. Se ci salveremo dalla procedura di infrazione, anticamera del commissariamento dei nostri conti, a questo punto non sarà certo per il merito di chi ci governa, ma per la magnanimità dei nostri partner, che avranno il loro buon tornaconto a chiudere gli occhi sulle magagne italiche.

Il governo del cambiamento in effetti sta cambiando la procedura con cui impostare i bilanci. Il nuovo metodo è quello di rovistare nel cestino dei rifiuti per riciclare avanzi (di cassa) raccattati qui e là: giovedì avevano annunciato un miliardo saltato fuori dalla Cassa Depositi e Prestiti, ieri un altro miliardo trovato nelle cantine della Banca d'Italia e perfino uno dal maxi-risarcimento concordato con il gruppo Gucci. Ma ancora non bastano, per cui la ricerca continua, un po' come i ragazzi che frugano la casa a caccia di monetine per mettere insieme il necessario a pagare pizza e birra con gli amici. Non c'è un'idea, non un piano, e a quanto pare neppure un accordo tra Salvini e Di Maio per provare a metterne su uno in quattro e quattr'otto. Anzi, mentre Di Maio e Conte rivoltano tasche e cassetti per fare quadrare i conti, il leader della Lega annuncia di voler spendere ancor di più (flat tax subito), pena la caduta del governo.

A questo punto penso che l'Italia di fatto sia già commissariata, nel senso che ciò che il governo dice e fa è del tutto irrilevante per il resto dell'Europa stante l'inaffidabilità e l'incapacità dimostrate dai nostri rappresentanti. Comunque andrà a finire, è andata male. E lo dico senza alcun compiacimento.