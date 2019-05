Un grammo di cannabis in omaggio con il libro. Marina Berlusconi: "Mondadori dice di no"

Un grammo di cannabis legale se acquisti il libro? Mondadori dice "no, grazie". Il colosso dellìeditoria non venderà nelle sue librerie i libri della collana "Read&Weeb-Grandi autori in erba" della casa editrice Plantasia, accompagnati – per l'appunto – da un grammo di marijuana legale.

A rendere nota la decisione ci ha pensato Marina Berlusconi, presidente di Mondadori: "Sono profondamente dispiaciuta come editore e prima ancora come madre per quanto accaduto relativamente al volume della collana Read&Weed, pubblicato dalla casa editrice Plantasia. Volume che la Mondadori non metterà in vendita nelle librerie con il suo marchio. La promozione della lettura è sempre stato per noi uno degli obiettivi più qualificanti, ma la nostra sensibilità di editori non potrebbe essere più lontana da metodi come quelli utilizzati da Plantasia" .

La Plantasia si era rivolta a Mondadori Retail, come alle altre principali catene di librerie italiane, sia fisiche che online, per la distribuzione dei volumi della propria particolare collana, così come fatto con Feltrinelli, Amazon, e Ibs: si tratta di libri in formato mignon, con tanto di sorpresa "stupefacente" in omaggio.