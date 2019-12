Il Grande Fratello dell'alpinismo: in 2 chiusi nella camera che simula gli 8mila

Per un mese resteranno chiusi in una camera ipobarica, che simula l'alta quota e le situazioni estreme che si possono trovare sulle cime himalayane. Qualche giorno fa è iniziato il Grande Fratello degli Ottomila. Protagonisti i due alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger. Si tratta di uno studio scientifico, volto a "monitorare l'acclimatamento prima della nostra partenza ".

L'impresa

L'obiettivo della spedizione è riproporre l'avventura compiuta da Reinhold Messner e Hans Kammerlander nel 1984. In quell'occasione, i due alpinisti realizzarono la prima salita e traversata di due cime, superiori agli 8mila metri: il Gasherbrum I (8.068m) e il Gasherbrum II (8.035m). Ora, dopo 35 anni da quell'impresa, Simone Moro e Tamara Lunger intendono fare lo stesso, ma affrontando la scalata in inverno, la stagione più dura. " Nessuno in tutti questi anni ha mai ripetuto questa traversata, neppure d’estate ", ha spiegato Moro in un lungo post su Facebook. Il progetto di salita sarà diviso in due tempi: inizialmente, i due alpinisti proveranno a scalare il Gasherbrum I, poi si concentreranno sull'ascesa del Gasherbrum II, " partendo direttamente dal colle che separa le due cime" .

Il pre-acclimatamento