Puglia, sfiorata tragedia: la bomba sotto l'albero

Un'esplosione alle quattro di questa mattina sotto l'albero di Natale in piazza. I vetri delle finestre rotti e tanta paura tra i cittadini. È quanto accaduto a Gravina in Puglia, un Comune in provincia di Bari.

A darne notizia e a rendere pubbliche le foto dei danni causati dalla deflagrazione è stato il sindaco, Alesio Valente, sulla sua pagina Facebook.

" Questa mattina verso le 4 - ha esordito il primo cittadino - qualche imbecille delinquente ha piazzato un ordigno sotto l’albero di Natale in Piazza Scacchi. Nel cuore della notte mi è giunta questa foto. Giuro, che sono rimasto malissimo. Il simbolo del Natale, la gioia dei bambini, senza contare il pericolo per chi avrebbe potuto passare di lì in quei momenti. " ha scritto Valente ancora scosso dal vile gesto.

Il post del sindaco ha fatto il giro del web, oltre settecento i like dei cittadini e centoquaranta le condivisioni di una comunità indignata. " I vetri delle case vicine in frantumi, a pezzi perfino la vetrata della statua di San Michele. Mi auguro davvero che vengano subito presi gli autori di questo vile gesto. Carabinieri e polizia locale sono al lavoro e di certo acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona. " specifica Valente che chiede aiuto anche ai suoi concittadini scrivendo: " chi ha visto qualcosa o sa, ci dia una mano. Questa città non diverrà mai un campo di guerra. Tutti dobbiamo essere esempio di correttezza. Dobbiamo isolare sempre più questi farabutti! ".

Così adesso a Gravina in Puglia c'è la caccia all'uomo, a chi ha deciso di divertirsi facendo esplodere una bomba sotto l'albero di Natale rovinando, così, gli ultimi giorni di festa nel piccolo paese in provincia di Bari.

Fortunatamente, come ha scritto il sindaco sul social network, nessuno passava da piazza Scacchi al momento dell'esplosione e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e gli agenti della polizia locale per capire le dinamiche dell'accaduto. Ora, come sottolineato sempre dal primo cittadino su Facebook, gli investigatori stanno cercando i responsabili.

Non è il primo Comune in Puglia in cui uno dei simboli del Natale è andato distrutto. A Bitonto, sempre in provincia di Bari, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre scorsi, ignoti hanno preso a sassate alcune luminarie natalizie accese in memoria di Anna Rosa Tarantino, la 84enne, vittima innocente, il 30 dicembre 2017, della mafia locale. Anche in quel caso a darne notizia sui social e a pubblicare le foto dell'atto criminoso è stato il sindaco, Michele Abbaticchio.