"Grazie, date speranza": così la mamma di Alex a donatori e medici

Una lettera di ringraziamento, dopo la riuscita del trapianto di cellule staminali emipoietiche prelevate dal papà, quello dei due genitori che era risultato più compatibile. Così, adesso, la mamma di Alex, Alessandro Maria Montresor, ringrazia tutti coloro che hanno aiutato il suo bambino e gli sono stati vicini.

Lo fa con un lungo post, pubblicato sul suo profilo Facebook, come rende noto il Corriere della Sera. E lo fa come se a parlare fosse il suo bambino, che ritiene "doveroso ringraziare, una ad una, tutte le persone che abbiamo conosciuto nella nostra avventura e che ci hanno donato un sorriso, regalato una speranza ed insegnato che si deve sempre lottare anche quando la vita cerca sempre di buttarti al tappeto continuando ignobilmente a riservarti prove difficilissime".