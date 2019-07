Gregoretti, il dem: "Farei stare i leghisti in 183 con 2 bagni"

Sei giorno dopo il salvataggio in mare i 115 profughi a bordo della nave Gregoretti della Guarda Costiera Italiana sono fermi al posto di Augusta, in provincia di Siracusa, impossibilitati a scendere. È la linea dura del Viminale e del proprio titolare, Matteo Salvini.

Ma proprio in questi minuti il ministero dell'Interno rende noto che sul caso della Gregoretti la soluzione è vicina: si starebbe dunque trovando la quadra, in Europa, per un'equa ridistribuzione dei migranti tra i Paesi membri.

E mentre il dicastero dà notizia del lavoro in corso per risolvere la vicenda, il senatore del Partito Democratico Davide Faraone commenta le vicissitudini dell’imbarcazione, prendendosela con la Lega e facendo polemica.