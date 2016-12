Grillina: "Terrorista ucciso? Un omicidio". Salvini risponde: "Vaff.."

Una bufera politica scatenata dalle parole della consigliera grillina a Biella, Antonella Buscaglia. Sul suo profilo Facebook, infatti, l'ex candidata sindaco e capogruppo al consiglio comunale ha criticato chi considera una vittoria la morte di un terrorista.

L'uccisione di Amri è un omocidio

Parole dure che hanno subito provocato la reazione indignata della Lega Nord. "Per me gli agenti sono eroi e i terroristi delle bestie", le aveva ribattuto Giacomo Moscarola su Facebook. Ma la grillina, non contenta, aveva definito "omicidio" l'uccisione di Amri da parte dei poliziotti. Il segretario provinciale del Carroccio, Michele Mosca, l'aveva biasimata duramente: " Dichiarazione aberrante - ha detto al Giornale.it - non ci si può dimenticare che stiamo parlando di un assassino da una parte e di forze dell'ordine che fanno il loro dovere, dall'altra. Calderoli fu costretto alle dimissioni per una semplice maglietta, Buscaglia che dimostra di essere inadeguata e parteggiare per i terroristi ne tragga le dovute conseguenze ".

La risposta di Matteo Salvini

Ma la replica più dura è arrivata da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook con un lungo post: "La capogruppo ed ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Biella, Antonella Buscaglia, ha scritto oggi su FB "non giustifico il terrorista ma è sempre un uomo... mi irrita chi gode dell'OMICIDIO di un altro uomo... una vita è una vita... il ferimento del poliziotto è come se fosse un incidente sul lavoro... leggo Post di persone che esaltano i due poliziotti che hanno fatto SOLTANTO il loro dovere... oggi sono straincazzata, mavaffanculovà!" Appunto cara grillina, vaffanculo! Ricoveratela".