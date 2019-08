Grosseto, attaccato da due pitbull nel giardino di casa

E’ stato aggredito da due pitbull nel giardino di casa e il suo cane si è salvato per miracolo. Poteva andare decisamente peggio per un uomo di Grosseto, che ieri mattina ha rischiato di morire.

Secondo quanto riporta La Nazione, ha sentito i lamenti del suo dogo argentino e si è affacciato alla finestra. Accanto al suo cane c’erano due cani di grossa taglia inferociti che lo avevano bloccato per sbranarlo. L’uomo, agente della polizia municipale, ha immediatamente preso il bastone e fortunatamente li ha mandati via ma ha vissuto attimi molto brutti.

Una volta sventata la minaccia, si è recato in ospedale a Grosseto dove ha ricevuto tre giorni di prognosi e poi ha raggiunto il veterinario per curare le ferite alle zampe del suo cane, che è riuscito a difendersi essendo di corporatura robusta.