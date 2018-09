Guardia costiera recupera cadavere al largo di Sanremo

Il corpo di un uomo della apparente età di 65-70 anni è stato recuperato in mare, oggi, dalla Guardia Costiera, a poche decine di metri al largo dalla scogliera di zona Capo Verde, a Sanremo, in provincia di Imperia. La vittima indossava un costume da bagno e per questo motivo si ritiene che possa essere annegata, ma la conferma che si tratti di morte per cause accidentali o per un malore in acqua, si avrà soltanto dopo l’autopsia, che è stata disposta dalla Procura di Imperia. Non essendo stati trovati vestiti e quindi documenti sul litorale, resta ancora un mistero l’identità di questa persona, i cui tratti europei fanno pensare che possa trattarsi anche di un italiano. Al momento le indagini sono in corso per l’identificazione e, come come prevede il protocollo in questi casi, si stanno vagliando tutte le denunce o segnalazioni di scomparsa presentate negli ultimi giorni. Da una prima perizia medico legale non sembrano esserci segni di violenza e il decesso risalirebbe a poco prima del ritrovamento. Sono stati alcuni passanti a segnalare la presenza di un corpo in acqua. Dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto è stato subito inviata una motovedetta e il cadavere è stato successivamente sbarcato in piazza Vesco, al Porto Vecchio di Sanremo.