Guardia giurata presa a pugni fuori dall'ufficio postale

È stato denunciato per violenza a un incaricato di pubblico servizio. Un cittadino quarantenne di nazionalità francese ha preso a pugni una guardia giurata fuori dall’ufficio postale di via Marsala, vicino alla stazione Termini.

La denuncia è stata fatta dalla polizia ferroviaria nell’ambito dell’Operazione Stazioni Sicure svolta il 28 agosto a livello nazionale con l’obiettivo di rafforzare le attività di controllo straordinario in questo settore. Come riportato da Roma Today, le pattuglie del reparto di Polizia ferroviaria di Roma Termini hanno denunciato in stato di libertà due trentenni di nazionalità rumena poiché non hanno osservato il divieto imposto dal foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma. Sono stati inoltre denunciati un ventenne indiano e un italiano di 39 anni. Il primo si è rifiutato di fornire le generalità ad un Capo Treno impedendogli così di poter procedere alla scrittura di atti d’ufficio. Il secondo dovrà rispondere dei reati di truffa operati con mezzi informatici.

In generale, il bilancio della polizia ferroviaria del Lazio ha portato al controllo di 988 persone, alla denuncia di 6 individui in stato di libertà, a 4 contravvenzioni in materia ferroviaria e a un minorenne rintracciato ed affidato al centro di accoglienza per minori.

I controlli vengono effettuati utilizzando metal detector e smartphone di ultima generazione. Nella stazione Termini sono state usate anche le Unità Cinofile della Polizia di Stato. Complessivamente le ispezioni hanno riguardato 55 stazioni ferroviarie del Lazio con l’impiego di 164 operatori della Polfer.