Guida alle ferie del 2020. Con 8 giorni si farà un mese di vacanza

Un 2020 pieno di ferie. Il primo giorno utile sarà il prossimo 6 gennaio, giorno della befana, che cadendo di lunedì, permetterà ai lavoratori di prolungare, seppur di un solo giorno, le vacanze natalie. Il nuovo anno in arrivo sarà, difatti, un'ottima annata per farsi delle mini-vacanze durante l'anno.

Allora è meglio organizzarsi sin da ora e, calendario alle mani, decidere cosa fare. Dopo il 6 gennaio un'altra data utile sarà quelle del 20 febbraio, giovedì grasso di carnevale, che potrebbe essere una buona occasione per andare in giro nel nostro Paese e le sue tradizioni di festeggiamento di carnevale. Da Viareggio a Venezia, difatti, l'Italia è famosa in tutto il mondo tra carri allegorici e gondole arriveranno turisti provenienti da tutte le parti del globo.

Si continua con il 12 aprile 2020, giorno di pasqua, che arriverà molto a ridosso con l'altra festività comandata, quella del 25 del mese, giorno della Liberazione che, però, non potrà essere utile al nostro intendo ricadendo di sabato.

A distanza di una settimana ecco la festa dei lavoratori, il primo maggio, che cade di venerdì concedendo agli italiani di avere un lungo fine settimana di vacanze da sfruttare, magari anticipando le prime uscite fuori porta verso le località di mare, o cercando gli ultimi fiocchi di neve, tempo permettendo. Proprio in quei giorni si terrà a Cervia per il 40esimo festival internazionale degli aquiloni. Dal 24 aprile al 3 maggio, difatti, migliaia di aquiloni creati da oltre 200 artisti prenderanno il volo nel cielo della spiaggia di Pinarella.

A distanza di un mese arriverà, poi, il 2 giugno e la festa delle Repubblica che cade di martedì, concedendo un ponte lunghissimo che partirà dal venerdì precedente per arrivare sino al 2 prendendosi, come ferie, la giornata dell'1.

Poi bisognerà fare un salto di 6 mesi perche le feste del 15 di agosto e del primo novembre cadono "male", venendo rispettivamente di sabato e di domenica. A questo punto si dovrà aspettare l'8 dicembre, martedì, e che potrebbe dare un'anticipazione di vacanze natalizie prima del tempo, magari facendosi un giro per le città famose per i propri mercatini natalizi.

Infine c'è Natale 2020, che cadrà di venerdì, così come la notte di San Silvestro, permettendo di allungare di qualche giorno le festività. A quel punto, per i fortunati che potranno, si dovrà solo sceglire se mare o montagna e se andare a sciare sotto i fiocchi di neve o sdraiarsi sotto il sole di località esotiche e balneari.