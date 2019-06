Ha cento ovuli di cocaina nascosti nell'intestino: corriere della droga arrestato a Linate

Aveva con sé 1,3 chilogrammi di cocaina, nascosti in 103 ovuli ingeriti e stipati nell'intestino. Un venezuelano, atterrato all'aeroporto di Linate, Milano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga.

Il sudamericano arrivava dalla Guyana francese, dopo aver fatto scalo a Parigi. Al suo arrivo allo scalo aeroportuale, il corriere della droga è stato controllato dalle Fiamme Gialle e dai doganieri, insospettiti per il suo atteggiamento e nervosismo: una volta fermato, ha raccontato alle forze dell'ordine di aver deciso all’ultimo di venire a Milano, per farsi un giro turistico in Italia. Un racconto che non ha convinto.

Nell'attività quotidiana di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, i finanzieri lo hanno sottoposto a ulteriori e specifici accertamenti. Condotto all'ospedale San Raffaele per gli esami radiologici e sanitari del caso, i dubbi dei militari sono stati confermati: nel suo intestino si trovavano ben 103 ovuli contenenti cocaina purissima, per un totale di circa 1 chilo e 300 grammi.

Ora l'uomo si trova al carcere meneghino di San Vittore.