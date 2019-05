Ha un malore in classe e le scoprono un tumore: Giulia muore a 14 anni

Morire per un tumore a soli 14 anni. Una storia tragica questa di Oderzo in provincia di Treviso. Giulia Cadonà, una ragazzina di 14 anni, si è spenta per un male incurabile. La giovane era tornata da una gita in Sardegna la settimana scorsa. Tutto andava bene: mai un problema di salute, mai un segno di sofferenza.

Poi un capogiro in classe. Un malore che di minuto in minuto diventava sempre più intenso. La corsa all'ospedale poi il terribile verdetto: Giulia ha un tumore. Si prova allora l'impossibile per salvarla da questo male che l'aveva conquistata in modo subdolo e silenzioso. Ma per la studentessa non c'è niente da fare. Le cure non riescono a uccidere il cancro e allora il cancro uccide lei nel giro di pochi giorni.

" Giulia aveva giocato nelle nostre giovanili - scrive Giorgio Longo, presidente di Npo Nuova Pallavolo Oderzo, su Facebook -. Una ragazzina dolcissima, ben integrata fra le compagne di gioco. Intelligente, sempre corretta. Le giocatrici, gli allenatori, noi dirigenti, siamo tutti molto, molto tristi. Ci stringiamo con affetto ai genitori, al fratello, a tutti i familiari. Saremo presenti al suo funerale con una rappresentanza di Npo ".

La 14enne lascia la madre Silvia, il padre Roberto e il fratello Matteo. I funrali saranno celebrati domani 30 maggio alle 15 nel Duomo opitergino.