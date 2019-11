"Hotel allagati? Ben vi sta": l'odio social sulla Venezia devastata

Solidarietà e sostegno per i veneziani, cuoricini e lacrime. È questo il contenuto della maggior parte dei messaggi che, in questi giorni, intasano i social. Ma, ogni tanto, questo flusso di vicinanza si interrompe, per lasciare posto all'odio.

Su Facebook, Instagram e Twitter trovano spazio anche critiche e commenti al veleno. A scatenare gli haters è stato, in particolare, un video in cui si vede l'acqua entrare dalle porte dell'Hotel Gritti e invadere la hole. Il Gritti è uno degli alberghi più lussuosi e costosi di Venezia. Diversi utenti hanno postato il video della devastazione della marea, che ha sommerso l'hotel: " Povera gente ", scrivono in molti sui social. Ma, ogni tanto, c'è una voce fuori dal coro: " Povera un c...o, per dormire lì ci devi lasciate un litro di sangue ", ha commentato un utente, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera. " Vi sta bene bast...i, fate pagare un cornetto secco di m...a servito con un filtro per il caffè ", scrive un'altro leone da tastiera.

Ma non si parla solo di odio e cattiveria. C'è anche chi ha rispolverato il black humor: " Dicevano che era una città eccellente, invece fa acqua da tutte le parti ", scrive qualcuno, mentre c'è chi paragona l'incedere dell'acqua, che si riversa a cascata nell'hotel a una celebre scena del film Titanic, con tanto di foto della nave.

Altri ancora hanno realizzato dei fotomontaggi, dove si vede il vaporetto trascinato a terra dall'acqua, mentre due vigili urbani gli fanno la multa: " Per il divieto di sosta sono 46 euro ". E ancora, un sottomarino che circola per i canali, indicato come "nuovo mezzo di trasporto a Venezia" .