I 40 anni della Versiliana: ecco tutti gli appuntamenti

Da 40 anni la Versiliana è sinonimo di arte e cultura, società e spettacolo, giornalismo e politica. La Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) è un insieme di cose. Un animale che cambia colore della pelle e si adatta all’ambiente circostante. Il giorno mostre, eventi, “Incontri al Caffè”, la sera concerti, danza e spettacoli per ridere e per riflettere. Perché l’estate non è solamente sole e ombrellone, ma in Versilia l’estate può essere anche l’alternativa intellettuale. Specialmente quest’anno che all’ombra dei pini marittimi la Versiliana compie 40 anni. Un compleanno lungo due mesi, tanto è il periodo di eventi e spettacoli attorno alla villa che ispirò poeti come Gabriele D’Annunzio.

Il Festival offre un cartellone ricchissimo di concerti, danza, spettacoli, mostre, eventi, con i suoi celebri “Incontri al Caffè” e tante attività e spettacoli per bambini. Promossi e organizzati dalla Fondazione guidata dal presidente Alfredo Benedetti che ha portato un nuovo slancio all'attività culturale e spettacolare del Festival, grazie a una serie di prestigiose collaborazioni, gli oltre 150 eventi (già iniziati da un mese) che abbracciano l'estate della Versiliana sono nuovi e diversi, ogni giorno e ogni sera, dai primi di luglio e fino a fine agosto.

Novità di quest’anno è l'innovativa formula di spettacolo “ Un palco per due” con i big della musica e grandi attori che condivideranno la scena .

“Per festeggiare i 40 anni della Versiliana – spiega il presidente Benedetti alla sua prima stagione alla guida del festival – abbiamo voluto creare qualcosa di innovativo, che desse la misura del cambio di passo e di ritmo. Per questo insieme alla società di produzioni televisive Loft con la quale abbiamo avviato una sinergia senza dubbio proficua, abbiamo deciso di dar vita a “Un palco per due” rassegna realizzata in collaborazione con Friends & Partners. Oltre alla musica, nel solco della lunga tradizione della Versiliana, in cartellone ci saranno anche danza, prosa e comicità e grazie alla consulenza artistica di Massimo Martini riusciamo a portare in scena grandi eventi, che confermano anche il carattere multidisciplinare del nostro festival, offrendo un cartellone ricco e articolato lungo l'arco di due mesi.”

“Un palco per due” è infatti un progetto originale con i big della musica italiana che condivideranno il palco insieme a grandi attori e che vedrà protagonisti Arisa con Sabrina Impacciatore (7 agosto), Paola Turci con Marco d'Amore (10 agosto), Noemi con Vinicio Marchioni (17 agosto), Achille Lauro con Rocco Papaleo (21 agosto) e Nek insieme a Giorgio Panariello (24 agosto) . Un esperimento mai provato prima che promette bene.

Musica anche con Shapiro e Vandelli (23 agosto) , rock 'n' roll infuocato con Matthew Lee e i ballerini della Swinguys Academy ( 20 agosto) ed il palco della Versiliana ospiterà anche per la prima volta anche Grigory Leps (12 agosto) , popstar più amata in Russia e il sempre più discusso Morgan ( 25 agosto). Comicità in scena con Paolo Ruffini protagonista in “Up & down” (2 agosto). In Up&Down Ruffini parte con l'intenzione di realizzare uno straordinario one man show con imponenti scenografie ed effetti speciali, ma si innesca però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui.

Attraverso il filtro dell’ironia si indaga il significato di abilità e disabilità, non riferito alla condizione genetica, quanto piuttosto alla felicità. Riflettendo su come esistano tante persone che non sono abili all’ascolto, alla bellezza, ma che, a prescindere dal numero dei cromosomi, siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e normalmente diversi.

E infine con il grande comico napoletano Alessandro Siani nel suo “Felicità“ (14 agosto ) e con Andrea Pucci (18 agosto). In cartellone anche la “eleganzissima” Drusilla Foer (9 agosto) e lo spettacolo dell'arte di Raffaello con Vittorio Sgarbi (19 agosto). Festival ricco anche di danza con “Noches de Buenos Aires” della Tango Rouge Company (12 luglio) , “La bella addormentata” del Balletto del Sud (13 agosto) , “Les Italiens de l'Opera de Paris” (16 agosto) , “Ophelia Butterfly” di Keos Dance Project ( 26 luglio) ed “Achille e Pentesilea” di Emox Balletto con la partecipazione straordinaria di Michele e Brenno Placido (6 agosto) .

In cartellone anche Il Lago dei Cigni con il Classical Russian Ballet che la Versiliana porterà in trasferta al grande Teatro all’aperto di Torre del Lago grazie ad una sinergia con il Festival Puccini il 4 agosto. Il sipario del teatro si chiuderà il 27 agosto con “Lofter date” un evento che assicura di richiamare il grande pubblico dei giovani con gli artisti e le webstar più di tendenza: dal pop sognante di Gazzelle al cantautorato di Fulminacci e Dile; dal pop di Nathan Francot passando per il rap di Mosè Cov e Travis fino ad arrivare al rap letterario di Carlo Corallo.

Fiore all'occhiello della Versiliana è il suo celebre Caffè. Tra gli ospiti che hanno già confermato la presenza quest’anno Rossella Brescia, Gianfranco Vissani, Giuseppe Cruciani, Massimo Giletti, Davide Oldani, Sveva Casati Modignani, Vittorio Cecchi Gori solo per citarne alcuni.

Gli incontri proseguiranno fino a fine agosto. In programma anche un omaggio a Romano Battaglia, compianto patron del Caffè e a Franco Martini storico direttore artistico del Festival, personalità che hanno lasciato il segno nella storia della Versiliana. Il Caffè de La Versiliana 2019 sarà quindi ancora una volta uno spazio aperto al dibattito culturale, con ben 56 incontri pomeridiani a ingresso libero, che offrirà̀ la possibilità̀ di conoscere da vicino le personalità̀ più prestigiose del mondo della letteratura, della politica, del giornalismo, dell’economia, dello spettacolo, della scienza, del cinema. Per due mesi interi, all’ombra dei pini del Parco, nell’elegante “salotto” della Versilia, si parlerà di attualità, costume, gastronomia, salute, cronaca, letteratura, politica. A condurre gli incontri ci saranno le più illustri firme del giornalismo italiano.