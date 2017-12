Gay condannano lo show di Zalone: "Checco gretto omofobo"

Scatta la polemica dopo l'esibizione di Checco Zalone a Music, il programma su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, con il mondo gay che accusa il cantante pugliese di omofobia, per avere interpretato una versione rivista e corretta - come sua abitudine - di Kiss Me Licia, la siglia dell'omonimo cartone animato interpretata da Cristina D'Avena.

" Licia, Licia, Licia, guardaci a camicia (sic). Il ciuffo rosso e biondo: è fr*** fino in fondo ", canta Zalone, in quello che è l'ultimo capitolo di una serie di interpretazioni in qualche modo legate al tema dell'omosessualità a cui ha abituato da tempo i suoi ammiratori.

Tutto come al solito? Non per la comunità gay, che dopo l'esibizione si è fatta sentire, condannando il tipo di comicità proposto da Zalone.