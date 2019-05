I genitori muoiono per overdose, bimba di 6 mesi resta per tre giorni accanto ai loro corpi

Una bimba di soli sei mesi rimasta tre giorni chiusa sola in una stanza a fianco dei genitori morti. È questo quanto accaduto negli Stati Uniti, in un hotel del Michigan. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i genitori sono deceduti presumibilmente per una overdose. Si tratta di Jessica Bramer, 26 anni, e Christian Reed, 28 anni. A lanciare l'allarme sono stati gli altri clienti del motel che hanno sentito piangere e urlare la piccola diverse volte, senza però sentire la voce di nessun genitore.

La piccola, che ha solo sei mesi, è stata trovata accanto al corpo dei genitori e in mezzo alle droga. Grazie all'intervento della polizia, la bimba è stata salvata. I proprietari dell'hotel, invece, stando a quanto riportato, non avrebbero avuto nessun sospetto fino all'intervento delle forze dell'ordine.

Si presume che la neonata abbia trascorso almeno tre giorni sola nella stanza. Infatti, i medici hanno riferito che era molto disidratata e ha anche rischiato di morire di fame. I genitori, invece, avevano dei precedenti ed erano stati in carcere diverse volte, tanto da spingeri i nonni a richiedere la custodia della bambina per proteggerla.