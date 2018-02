I genitori di Pamela Mastropietro: "Inalava o fumava droga. Escludiamo morte per overdose"

" Pamela Mastropietro è morta per un'overdose, io non l'ho uccisa ": è la frase che Innocent Oseghale ha ripetuto più volte agli inquirenti. Ma per i genitori della ragazza non è così.

Le certezze del padre

Stefano Mastropietro, padre della 18enne fuggita da un centro di disintossicazione di Corridonia e ritrovata sembrata in due trolley, la figlia non sarebbe stata uccisa da una overdose di droga. " Lei inalava o fumava la droga, mai siringhe - ammette il papà -. Per questo escludiamo che possa essere morta per overdose. Non ha mai usato una siringa: questo è un dato di fatto, una certezza ".

Il legale della famiglia e zio di Pamela ha ipotizzato a Porta a Porta che qualcuno avrebbe fatto l'inizione alla ragazza. La madre Alessandra Verni sostiene invece che " può essere stato il nigeriano ad averle detto comprami questa siringa, mi serve. Lui è padre, ha una bambina piccola, non so come l'abbia ingannata ". Inoltre dalle parole dei genitori emerge una nuova ipotesi: " Qualcosa è accaduto in comunità ". E ancora: " Temiamo che qualcuno le abbia fatto qualcosa di male lì dentro ", riferendosì al centro da cui la 18enne è fuggita e in cui era in cura per i problemi con la droga.