I luoghi di Montalbano in Sicilia fanno il pieno dei turisti

I luoghi simbolo della fiction, figlia dei romanzi scritti dalla penna di Andrea Camilleri sono sempre più gettonati. Il commissario Montalbano è amato in ogni angolo del mondo. I turisti arrivano dall’Italia e dall’estero pronti per immortalare con uno scatto quei luoghi simbolo che raccontano la Sicilia in tutte le sue sfaccettature. Francesi, Tedeschi, Spagnoli, ma anche tanti australiani interessati a conoscere i borghi, le spiagge e i paesini descritti dallo scrittore agrigentino.

In questi mesi, gli uffici turistici del comune di Ragusa sono presi letteralmente d’assalto. C’è chi decide di seguire le indicazioni descritte nei vari siti, c’è chi invece preferisce delle vere e proprie guide turistiche per un tour tutto alla “Montalbano”. Il commissariato è il Municipio di Scicli, la questura di Montelusa è in Piazza Pola a Ragusa Ibla, le masserie in cui sono ambientate le scene sono tra le più belle ville neoclassiche, tra le quali il Castello di Donnafugata.

Punta Secca, luogo in cui si trova la casa di Montalbano, è ovviamente il più visitato, il giro d’affari è in pochissimi anni triplicato e gli abitanti del comune di Santa Croce Camerina si sono dovuti adeguare. La casa, si affaccia sul mare e ora è un bed&breakfast dove il turista può provare l'ebbrezza di dormire nelle stanze in cui vive il commissario più famoso d'Italia.

I passeggeri di Catania e Comiso sono passati dai 5 milioni del 2014 ai 6,4 milioni del 2017 (+28%). Nelle strutture ricettive della provincia di Ragusa sono stati superati gli 1,2 milioni di pernottamenti e le prenotazioni sono in crescita. L’80% dei turisti italiani e stranieri, chiede di effettuare il Tour di Montalbano. Quest’anno i dati sono in aumento, come ha fatto sapere Francesco Barone, assessore allo sport, cultura e spettacolo del comune di Ragusa. Ma la città natia di Camilleri è Porto Empedocle.

Fino a qualche anno fa, chi arrivava li, trovava il cartello di benvenuto che indicava “Porto Empedocle Vigata”.

Per onorare Andrea Camilleri, proprio nell’agrigentino, il noto comune siciliano, aveva deciso di aggiungere al proprio nome anche quello della cittadina immaginaria citata in molti dei suoi racconti. La decisione è stata però revocata dall’amministrazione comunale nel 2009. Ma i tanti fan del commissario Montalbano sperano che un giorno Vigata diventi uno dei Comuni italiani a tutti gli effetti.