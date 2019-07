I manettari si esaltano per un uomo piegato

Per chi si inebria nella religione laica di una legge che «spazza i corrotti», ecco il giusto premio per la pazienza accumulata negli anni. Sono un pugno nello stomaco le fotografie scattate ieri in un cortile del tribunale di Milano, all’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, di passaggio da detenuto. La classica immagine da postare su Facebook per dividere le reazioni tra gli olè di gioia elo sconcerto dinanzi a un ex potente di 72 anni al culmine della suafragilità esistenziale. Formigoni è comparso a un’udienza del Tribunale di sorveglianza che deciderà se convertirela penaai domiciliari, anzichéal carcere di Bollate dove è recluso dal 22 febbraio con una condanna di 5 anni e 10 mesi per corruzione. Questal’asciutta cronaca giudiziaria. Ma quella foto non si può liquidare con una didascalia.

Quell’omone dalle giacche salmone e le camicie nere giovanilistiche oggi cammina curvo a sguardo basso, affiancato da un agente della polizia penitenziaria chegliappoggia con pudore una mano sulla schiera per sorreggerlo. Formigoni indossa una polo bianca e un jeans largo, troppo largo per una gamba che appare smagrita. Ecco l’icona della legge «spazzacorrotti», un anziano provato da una detenzione che potrebbe scontare nella propria abitazione. Non è pericoloso socialmente, non può inquinare prove, non può ripetereil reato (in sostanza avere scroccato vacanze ed essersi inebriato di un tenore di vita da imbucato). Una triste parabola dopo aver lasciato il migliore sistema sanitario italiano e avere portato la Lombardia aimassimilivellimondiali per Pil e sviluppo. Ma questo non incide su una regolare sentenza da applicare senza attenuanti. Dimenticate il Formigoni arrogante che spaccava telefoni all’aeroporto e licenziavai collaboratori quasiin diretta tv. Non avrà la compassione di Di Maio e Di Battista e neppure quella di migliaia di scalmanati dei social: per loroè un corrotto da spazzare.Riportatelo a casa, avrà anni davanti a sé per ripensare ai suoi errori. E per un politico in disgrazia è questo il vero ergastolo.